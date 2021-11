Ein alter Sack trifft einen weiblichen Columbo

Namhafte „Gastspieler"

Der bekommt es mit der neuen Kommissarin Anna Doppler zu tun, die Josefstadt-Mimin Martina Ebm zu „einer Art weiblicher Columbo“ macht, die verhuschter tut, als sie ist. Ein kurzes Gastspiel gibt Hochmair in dem von der Mona Film produzierten Krimi mit heiteren Noten, der in seiner Aufstellung an Agatha Christie erinnert. „Es muss nicht alles so lang dauern wie ein ,Jedermann‘.“

Nach dem Film „Klammer“, der derzeit in den österreichischen Kinos läuft, zeigt ServusTV erneut im Fiction-Bereich auf, der für Intendant Ferdinand Wegscheider „die Krönung für einen Sender“ darstellt. „Das ist nicht nur die Butter, sondern auch die Marmelade aufs Brot. ServusTV ist der einzige Privatsender, der in Film und Serie investiert. Es ist durchaus ein Privileg, einen Eigentümer zu haben, der das ermöglicht. Fiktionale Eigenproduktion ist kostspielig, zahlt aber auch darauf ein, was ServusTV ausmacht. Wir produzieren seit fünf, sechs Jahren Filme und Serien und haben ganz sicher noch Lust auf mehr", sagte Wegscheider.

Zum namhaften Cast des ersten "Meiberger"-Films gehören zudem u. a. Gerhard Liebmann, Marion Mitterhammer, Petra Morzé, Harald Windisch und Jutta Fastian. Wieder mit dabei sind Franz Josef Danner als liebenswürdiger Revierinspektor Kevin Ganslinger und Tanja Raunig als Forensikerin Ulla, die auf eine Hochzeit zusteuern könnten.

Regie führte erneut Michael Podogil („Meiberger - Im Kopf des Täters, Staffel 3). Das Drehbuch stammt von Maja und Wolfgang Brandstetter. Kamera: Sebastian Thaler.

