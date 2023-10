Ehemaliger ORF-Chefredakteur Walter Seledec gestorben

Kein Historien-Auftrag vom ORF

In der FPÖ engagierte sich der Bundesheer-Kenner, der auch in die Arbeit der Bundesheer-Reformkommission eingebunden war, ab 1970 und war etwa Bezirksrat in Wien-Landstraße und Wien-Döbling sowie 1977 bis 1979 Landesparteisekretär der Landesgruppe Wien. Sein weltanschauliches Engagement - 2005 hatte er etwa an der Kranzniederlegung am Grab des NS-Fliegers Walter Nowotny teilgenommen - führte dazu, dass der ORF 2017 davon Abstand nahm, Seledec mit einer mehrteiligen Serie über Österreicher, die in unterschiedlichen Armeen gedient haben, zu beauftragen. Walter Seledec wurde u.a. mit dem Silbernen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich (1997) und dem Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien (2004) ausgezeichnet.