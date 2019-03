Konfuser ORF-Talk zu Sicherungshaft: "Ich muss das ordnen"

Einen interessanten Punkt warf Peter Pilz (Jetzt) ein: "In die Verfassung kann man nicht schreiben, dass nur Asylwerber betroffen sind“. Grund: Dies würde dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen. Das heißt, es müsste als neuer Haftgrund die Möglichkeit einer generellen " Präventivhaft" im Verfassungsrang verankert werden. Erst in nachgeordneten Gesetzen könnte man die gewünschte Einschränkung auf Asylwerber festhalten. Problem: In Zukunft wäre man vom Gutdünken einer Regierung abhängig, ob dieser Gesetzesrahmen so bleibt.

" Präventivhaft in Verfassungsrang darf es in einer offenen Gesellschaft und in einer demokratischen Republik Österreich nicht geben", sagte Pilz.

Unübersichtliche Debatte

Und jetzt wurde es so richtig unübersichtlich:

Rosenkranz will die Gesetzwerdung parallel zur Aufklärung des Dornbirn-Falles vorantreiben, um "monatelange Untersuchungsausschüsse" oder dergleichen zu vemeiden. Rosenkranz zu Pilz: "Das ist ja ihre Taktik, immer alles zu zerreden. Ich habe eine gewisse Eile. … immer begründet mit der Sicherheit der Österreicher."

Pilz: "Und so schauen Ihre Gesetze auch aus, das sind Hochgeschwindigkeitsgesetze …"

Rosenkranz kam aus dem Augenrollen gar nicht mehr heraus. "Gehen Sie zum Kabarett, das macht auch nix", sagte der FPÖ-Klubobmann. "Eigentlich möchte ich mich politisch nicht mit ihnen, ohnehin schwierig …“

Pilz: "Es bleibt Ihnen nicht erspart, Herr Rosenkranz! Ich werde zum Glück nicht von Ihnen gewählt…"

Rosenkranz: "Ja, das ist auch richtig, keine Sorge, dass mein Kreuzerl bei Ihnen landen würde."

Abermals warf er die Opposition vor alles nur "verzögern, verzögern" zu wollen, während die Regierung das Gesetz "bereits in der Lade" habe.