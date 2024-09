"Drei Töchter" auf Netflix: Kochen, kiffen, Abschied nehmen

Katie (Carrie Coon, bekannt aus „The Gilded Age“) etwa lenkt sich mit exzessivem Kochen und Organisationswut von der Tatsache ab, dass ihr Vater im Nebenzimmer an einer piepsenden Maschine hängt. Christina (Elizabeth Olsen, „WandaVision“) setzt auf Singen und Meditieren. Und Rachel (Natasha Lyonne, „Orange Is The New Black“) versucht es wiederum mit Kiffen und Sportwetten.

Wie unterschiedlich so eine emotionale Situation für die Betroffenen aussehen kann und welche Wunden dabei aufbrechen können, davon handelt das einfühlsame Familiendrama „Drei Töchter“ („His Three Daughters“), das ab heute (Freitag) bei Netflix abrufbar ist.

Es ist kein freudiges Ereignis, das die drei Schwestern in der schlichten New Yorker Wohnung zusammenführt: Ihr schwer kranker Vater Vincent liegt im Sterben und seine Töchter kommen, um Abschied zu nehmen.

Große Lüge

Es ist kein einfaches Thema, das sich der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Azazel Jacobs („French Exit“) da ausgesucht hat, dennoch schafft er es – wenn auch mit ein paar Längen – eine gewisse Leichtigkeit und Optimismus in seinem Film zu vermitteln. „Drei Töchter“ ist ein berührendes Kammerspiel, das fast ausschließlich in der New Yorker Wohnung des Vaters stattfindet; erzählt mit fein ausgesuchten Bildern und leisen Tönen.

Wie schwierig bis unmöglich es ist, den Tod im Film oder in Büchern adäquat darzustellen, dessen ist sich Regisseur Jacobs auch bewusst: „Der Akt selbst, ihn in Bilder und Worte zu fassen, ist grundsätzlich falsch. Quasi eine große Lüge“, zitiert Christina an einer Stelle ihren Papa. „Wie sich der Tod wirklich anfühlt, kann nur über Abwesenheit vermittelt werden. Alles andere ist Fantasie.“

Nur kurz bekommt man Vater Vincent (Jay O. Sanders) in „Drei Töchter“ übrigens selbst zu Gesicht – in einem schönen und emotionalen Appell, mit den Liebsten über die eigenen Gefühle zu sprechen, über festgefahrene Beziehungen oder unnötige Missverständnisse.

Und das sollte man idealerweise tun, solange es möglich ist.