Drehstart für erste Puls4-Serie: "Prost Mortem" mit Doris Kunstmann

Heute, Montag, haben in Wien die Dreharbeiten für die erste Serien-Produktion von Puls4 begonnen. "Prost Mortem – Die letzte Runde" ist ein klassischer, schwarzhumoriger Krimi, der auf verschiedenen Zeitebenen spielt und die Schlinge um die Täterfrage immer enger zieht. Im Fokus der vier horizontal erzählten Folgen steht die resolute Wirtin Gitti ( Doris Kunstmann), die den Mord an ihrem Ehemann auf eigene Faust aufklären will. Jeder der Gäste, die in der Todesnacht in ihrer Kneipe waren, kommt als Täter in Frage. Die Witwe lädt daraufhin alle zu einer letzten Runde ins Lokal ein.

Der Besetzung ist renommiert: Neben Doris Kunstmann zu sehen sind u. a. Simon Schwarz („Dampfnudelblues“), Elke Winkens („Sturm der Liebe“), Werner Prinz („Tannöd“) sowie Timur Bartels („Club der roten Bänder“) und Janina Fautz („Meine teuflisch gute Freundin“, „Wilsberg“). Michael Podogil, Schüler von Regie-Großmeister Michael Haneke, führt in allen Folgen Regie und schrieb mit Matthias Writze auch die Drehbücher. Die Produktionsleitung hat Lukas Zweng über.

"Prost Mortem – Die letzte Runde" ist eine Co-Produtkion von Puls4 mit NBCUniversal International Networks, die von der DOR Film und Danny Krausz umgesetzt wird. Executive Producer sind Stefanie Groiss-Horowitz (Puls 4), Karin Schrader (NBCUniversal) und Markus Andorfer.

Die Ausstrahlung von "Prost Mortem" bei Puls4 ist kurz nach der Pay-TV-Premiere bei 13th Street geplant. „,Prost Mortem' wird eines der Highlights in unserem diesjährigen Weihnachtsprogramm. Mit Simon Schwarz und Doris Kunstmann hat das Projekt zwei starke Hauptfiguren, die den typisch österreichischen schwarzen Humor dieser Geschichte perfekt beherrschen. Ein junges engagiertes Team rund um Regietalent Michael Podogil setzt das Projekt mit großer Leidenschaft um", erklärt so Senderchefin Groiss-Horowitz. Offenbar hat man bei Puls4 im Erfolgsfall noch Lust auf mehr. Denn Groiss-Horowitz meint: "Wir suchen immer nach neuen Allianzen und Kooperationen um unserem Publikum verlässlich bestes Programm zu bieten. Ich freu mich sehr, dass wir gemeinsam mit unseren starken Partnern NBCU und DOR Film nun so eine Zusammenarbeit präsentieren können.“