Dreh im verlassenen Hochhaus: "Zwischen Begeisterung und Depression"

Dreh in Wien und Graz

„Trost und Rath – Das große Schlachten“ ist der Auftakt für zahlreiche Spielfilm-Drehs von ServusTV in diesem Jahr. Am 5. April begannen die Dreharbeiten in Wien. Seit Dienstag ist das Filmteam in Graz, wo die Krimireihe auch angesiedelt ist. Das Drehbuch nach Motiven des Kriminalromans „Der Engel von Graz“ von Robert Preis stammt von Nikolaus Leytner und Anton Maria Aigner. Regie führt, wie bereits bei Teil 1, Leytner („Der Trafikant“). Produktionsfirma ist die Epo Film („Der Pass“). „Trost und Rath – Tanz mit dem Teufel“ wird dieses Jahr ausgestrahlt, Teil 2 im kommenden Jahr.

Besetzung

Das ungleiche Polizei-Duo wendet zum Teil unkonventionelle Ermittlungsmethoden an und treibt damit nicht nur ihren aufbrausenden Vorgesetzten Gierack (Robert Reinagl) und den anstrengenden Kollegen Hinterher (Dominik Warta), sondern auch so manche Tatverdächtige zur Verzweiflung.

Im ersten Fall, der die beiden ins Grazer Uni-Milieu führt, sind in weiteren Rollen u. a. Joseph Lorenz, Cosima Lehninger, Christian Strasser, Mercedes Echerer und Karl Fischer zu sehen.

Bea Brocks

Geboren 1989 in Kleve (D), Ausbildung in Leipzig. Gastengagements an mehreren Bühnen, arbeitete mehrfach mit der Regisseurin Anna Bergmann zusammen, so auch am Theater in der Josefstadt in Wien in „Fräulein Julie“ und „Madame Bovary“.

Zahlreiche Arbeiten für Film, Fernsehen und Kino, etwa in Nony Geffens israelischem Kinofilm „Everything is Broken up and Dances“ oder in Malte Wirtz’ „Nur ein Tag in Berlin“; zahlreiche Gastrollen in TV-Krimis