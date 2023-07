Doku zu Phil Spector: Aufstieg und Fall eines Musikgenies

Dank ihm klang die Popmusik in den 1960ern plötzlich so groß wie eine Wagner-Oper: Mit seiner „Wall of Sound“ revolutionierte der Produzent Phil Spector unsere Vorstellung davon, wie sich Populärmusik anhören kann. Er wurde eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Musikbusiness.

Und ein halbes Jahrhundert später nahm sein Leben eine fatale Wende.