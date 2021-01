Musikproduzent Phil Spector starb im Gefängnis

Phil Spector, der mit einer Reihe von Hits ab den 1960er Jahren zu einer der einflussreichsten Figuren des Pop-Business aufstieg, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das meldet die New York Times. Spector hatte seit 2003 eine Gefängnisstrafe verbüßt, weil eine Frau namens Lana Clarkson 2003 in seinem Haus erschossen worden war. Wenngleich Spector von einem Unfall sprach, befand ihn die Jury als des Totschlags für schuldig.

In der Popgeschichte wird Spectors Name auf immer mit dem Begriff "wall of sound" verbunden sein. Als Produzent von Girlgroups wie den Ronettes und den Crystals oder der Hits "Unchained Melody" und "You've lost that Loving Feeling" der Righteous Brothers setzte Spector neue Maßstäbe im Pop-Sound, der sich aus der Übereinanderschichtung zahlloser Tonspuren ergab. Pop wurde durch Spector bombastischer, der Typus des "Starproduzenten", der bis heute nachwirkt, wurde durch ihn geboren.