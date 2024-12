Disney streicht Transgender-Story aus neuer Serie “Win or Lose”

Eine ursprünglich geplante Teilstory, in der es um eine Transgender-Figur geht, wird aus der neuen Disney-Serie “Win or Lose” gestrichen. Das berichtet die New York Times . Die von Pixar gestaltete Serie dreht sich um ein Sportteam und wird jeweils aus der Sicht einer Figur mehrfach erzählt. Stellen, in denen es um Genderfragen einer der Figuren geht, werden nun nicht zu sehen sein.

"Wenn es um animierte Inhalte für ein jüngeres Publikum geht", so Disney laut New York Times, "erkennen wir an, dass viele Eltern bestimmte Themen lieber selbst und nach ihren eigenen Vorstellungen mit ihren Kindern besprechen möchten." Gender-Fragen sind in den USA ein gesellschaftspolitisch heißes Eisen. Ein gleichgeschlechtlicher Kuss im Film "Lightyear" sorgte zuletzt für Kritik konservativer Gruppen in den USA.