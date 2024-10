Disney-Serie "Rivals": Hier hassen sich alle

„Rache ist ein Gericht, das am besten im Fernsehen serviert wird“ – davon ist Tony Baddingham, Chef eines kleinen britischen Lokalsenders, überzeugt. Und mit dieser Einschätzung ist er nicht der Einzige in der neuen Serie „Rivals“, die ab heute (Freitag) bei Disney+ zu sehen ist.

Der Titel ist Programm – alle sind hier Rivalen und intrigieren, was das Zeug hält. Angesiedelt ist die Handlung in der Fernsehwelt der 1980er. Der Zigarre rauchende TV-Chef Baddingham (gespielt von „Doctor Who“ David Tennant) hat soeben mit einem großzügigen Scheck den bekannten, aber frustrierten Journalisten Declan O’Hara (Aidan Turner) von der renommierten BBC abgeworben. Der ist mitsamt seiner umtriebigen Frau und seinen beiden Töchtern ins fiktive Rutshire gezogen, um beim lokalen Privatfernsehen anzuheuern – und findet sich in einer Schlangengrube wieder.