Disney Channel feiert 100-jähriges Bestehen der Walt Disney Company

Der Disney Channel feiert zum 100-jährigen Bestehen der amerikanischen Walt Disney Company in diesem Oktober eine große Geburtstagsparty. Zum Auftakt der Feierlichkeiten, die bis in den Herbst gehen, strahlt der Sender an diesem Samstag (8.7.) ab 7.30 Uhr den "Lieblingsfilme-Tag" mit lauter Klassikern für die Familie aus - den ganzen Tag über.