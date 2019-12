Die Wiener Serien-Täter

Für die MR steht bereits das nächste Highlight an: Wie "Die letzte Séance" von Regisseur Robert Dornhelm inszeniert, laufen am Freitag und Samstag (20.15, ORF2) die Teile 3 und 4 des internationalen, aufwendig produzierten Historien-Melodrams „ Maria Theresia“. "Ich bin dem Regisseur für seine Auswahl von Stefanie Reinsperger sehr, sehr dankbar. Sie ist eine tolle Schauspielerin, die auch noch das Kindliche, Herzliche in sich trägt und spielen kann", sagt Auspitz über die Ex-Buhlschaft. Sie verkörpert in den zweimal 100 Minuten die Titelfigur in der Zeit nach 1740. "Die Zuseher begegnen einem Menschen, der mit Problemen von weltpolitischer Demension, aber auch privater Natur konfrontiert wird."

Die beiden ersten Folgen von " Maria Theresia" mit damals ROMY-Gewinnerin Marie- Luise Stockinger waren in Österreich wie in den ehemaligen Kronländern ein Publikumshit. Anders als in Tschechien und in der Slowakei sowie mit Arte in Deutschland und Frankreich werden die Ungarn vorerst nichts davon sehen. "Der Öffentlich-Rechtliche hat von der Politik kein grünes Licht für eine weitere Co-Produktionsbeteiligung bekommen. Man will nur dort noch Ungarisches."