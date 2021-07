Die Vier vom EM-Finale: "Er bedankt sich bei Hund und Katze"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Wieder mehr als zwei Millionen vor den heimischen TV-Geräten. Der Erfolg des Fußballs hat auch damit zu tun, dass er trotz aller taktischen Dreier- bis Fünferketten, trotz neuer Spezialaudrücke wie VAR und Restverteidigung doch immer nach einfachen, scheinbar ewig gültigen Gesetzen funktioniert.

Liegt ein Italiener mehr als zwei Sekunden am Boden, attestiert man ihm schon eine opernreife Vorstellung, die alle Mammas zu Hause zu Tränen rührt. Und geht ein Spiel ins Elfmeterschießen, weiß man: Die Engländer werden den Kürzeren ziehen.

Seh- und Hörgewohnheiten

Im ORF setzt man ebenfalls auf eherne Gesetze: Sind große internationale Fußballspiele wie das gestrige EM-Finale zu kommentieren, dann sitzt garantiert Herbert Prohaska im Studio.

Freilich gibt es ein zusätzliches Personal, das sich einmischen darf. Dazu gehört der Auskenner Roman Mählich. Er rätselte vor dem Finale über den mangelnden Trainernachwuchs in England: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle ehemaligen Spieler im Pub herumsitzen.“

In Österreich sitzen die ehemaligen Spieler gerne im TV-Studio. Beim Spiel zwischen England und Italien durften alle Analytiker wie nebeneinander aufgefädelt am Studiotisch Platz nehmen. So entstand ein Bild, das auch in coronafreien Zeiten seltsam wirken würde. Vielleicht hätte man noch Ex-Schiedsrichter Thomas Steiner dazusetzen sollen, um das Bild der berufenen Burschen noch abzurunden.

An dieser Stelle muss man in Erinnerung rufen, dass das Moderatoren-Team während dieser Europameisterschaft zur Hälfte aus Frauen bestand. Alina Zellhofer kam im Viertelfinale noch zum Einsatz, Kristina Inhof führte immerhin im Halbfinale Italien-Spanien durch die Sendung. Der weibliche Neuzugang im Kommentatoren-Team, Anna Lallitisch, kam hingegen nach der Vorrunde plangemäß überhaupt nicht mehr zum Zug, obwohl sie die heikle Situation mit dem Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen souverän gemeistert hatte. Vielleicht ist an dieser Stelle beim nächsten Turnier noch etwas mehr Mut möglich, um überkommene Seh- und Hörgewohnheiten zu durchbrechen.

Chiellini als Securitymann

Gelebte Tradition ist auch, dass die internationale Bildregie sehr geübt darin ist, bei Auftritten von Flitzern sofort wegzublenden. Das funktionierte auch an diesem Fußballabend perfekt. Zwangsläufig denkt man da auch an die quälenden Minuten, in denen die Kameras draufhielten, als um Christian Eriksens Leben gerungen wurde.

Der finale Wembley-Flitzer konnte jedenfalls, wie kurz darauf in den sozialen Medien ersichtlich war, sehr viele Meter zurücklegen, bevor er sich - offensichtlich eher aus Mitleid vor seinen erfolglosen Häschern - ergab.