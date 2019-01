"Die Unsichtbaren": Wie Juden in Berlin die Nazi-Zeit überlebten

In „Die Unsichtbaren“ werden geschickt Spielszenen, Zeitzeugeninterviews und Originalaufnahmen miteinander verwoben. Cioma Schönhauser ( Max Mauff) hatte dank seiner Ausbildung als Grafiker das nötige Know-how, um Pässe zu fälschen. Eugen Friede ( Aaron Altaras) trug zur Tarnung die Uniform der Hitlerjugend. Und Ruth Gumpel ( Ruby O. Fee) gab sich als Kriegswitwe aus. Hanni Lévy ( Alice Dwyer) ist übrigens die einzige noch Lebende der „ Unsichtbaren“. Der Film war 2017 in den heimischen Kinos zu sehen, in den USA läuft er Ende Jänner an.