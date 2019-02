Die "Staatskünstler" übersiedeln vom ORF zu Puls4

"Wir erobern den Aschermittwoch für das Kabarett zurück – denn Kabarett muss der Politik folgen und nicht die Politik dem Kabarett", sagt Florian Scheuba in der Puls4-Aussendung über das Programm "Wir Staatskünstler - Aschermittwoch".

"Wir haben uns auch das Liedgut der schlagenden Burschenschaften angeschaut. Nachdem sie ihre Liederbücher ja reformieren wollen, bieten wir dazu ein paar Vorschläge in welche Richtung das gehen sol", so Scheuba.



Im Anschluss an die "Staatskünstler" zieht Corinna Milborn mit ihren Gästen eine politische Jahresbilanz in einem "Pro und Contra"-Spezial. Die Aufzeichnung von "Wir Staatskünstler - Aschermittwoch" findet am 2. März statt.