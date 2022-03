Die Puls4-Welterklärerin: Je komplexer, desto Raidl

Hört man sich an, wie die Erklärvideos entstehen, staunt man über die Gabe Raidls, Informationen schnell und kompakt aufzubereiten: In zwei Tagen recherchiert sie bei Expertinnen und Experten, zapft Quellen an und sammelt ein umfangreiches Kompendium. Dann beginnt der schwierige Teil: „Das härteste als Journalistin ist, die eigenen Darlings zu streichen und das auf zehn, zwölf Minuten einzudampfen.“

Nach ein bis zwei weiteren Tagen ist das Video mit Grafiken on air. Vor allem im Internet wird diese Arbeit belohnt, wie sich an hohen Abrufzahlen zeigt. Raidl lebt vor der Kamera mit der Story mit und erhebt auch den Zeigefinger, ohne dabei aber die journalistische Ebene zu sehr zu verlassen. „Manchmal muss auch on air einer gewissen Entrüstung Platz haben. Bei komplett politisch-moralischem Versagen muss man auch einmal sagen: ‚Wir sind komplett hinters Licht geführt worden.‘“ Ihr Anspruch sei aber, es nicht bei der reinen Kritik zu belassen, sondern Lösungsvorschläge aufzuzeigen. „Reines Bashing von Verantwortlichen ist irgendwann auch fürs Publikum fad. Es hat keinen Mehrwert.“