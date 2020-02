Die Bild will Fernsehen machen: Dem Volk aufs Maul geschaut

Moderator Reichelt lässt da etwa per Handzeichen abstimmen: Wer hat Angst vor dem Coronavirus? Wer glaubt, die Regierung informiere nicht genug? Und, weils gerade passt: Wäre CDU-Minister Jens Spahn ein guter Kanzler? Danach verläuft die Debatte zwischen Rente, Armut, Klima, Sicherheit.Einmal im Monat soll dieser Talk kommen. Und könnte ein Vorbote dessen sein, was auf das Publikum zukommt: Der Axel-Springer-Verlag will sein Massenblatt zur TV-Marke machen. Man wolle das Leben so zeigen, wie es die Menschen erleben – nicht so "weichgespült" wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, kündigte Bild-Chef Reichelt im Spiegel-Interview an.