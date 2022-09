Deutscher Fernsehpreis für die zweite Staffel von "Der Pass"

Die zweite Staffel der deutsch-österreichischen Sky-Produktion "Der Pass" wurde bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises mit zwei Preisen ausgezeichnet. Die achtteilige Krimi-Serie gewann den begehrten Preis für die „Beste Regie Fiktion“ (Cyrill Boss & Philipp Stennert) sowie die „Beste Kamera Fiktion“ (Philip Peschlow).

Die Preise wurden gestern, Mittwoch, in Köln vergeben. Damit geht die erfolgreiche wie preisgekrönte Reise von "Der Pass weiter. Denn bereits die erste Staffel (u.a. mit Nicholas Ofczarek als grenzgenialer Ermittler Gedeon Winter) erhielt diverse namhafte Auszeichnungen und wurde unter anderem mit dem Grimme Preis in der Kategorie „Fiktion“ (2020), dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Dramaserie 2020“, der Goldenen Kamera als „Beste Serie“ (2019) sowie der Romy in den Kategorien „Beste TV-Serie“ und „Bester Produzent TV-Film“ (2019) geehrt.

Die Dreharbeiten zu der dritten Staffel von „Der Pass“ finden zurzeit in Bayern und Österreich statt.