“Der Umweltaktivismus hat uns überholt“ - Mraz und Düringer in TV-Film

Renitent

Im Film wird auch einiges immer ärger. Zunächst ist es nur ein Plastiksaurier im Abfluss, der den erfolglosen Pressefotografen und braven Familienvater Stefan Steindl nervt – aufgrund der geschmalzenen Installateurrechnung. Per Zufall lernt er den renitenten Elektriker Ferry kennen. In dessen nachhaltigem Repair-Café wird nicht nur an Plastikspielzeug, sondern auch an der großen Rebellion geschraubt. „PAK – Parents against Krempel“, so der Name der subversiven Truppe.