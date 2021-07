Der ORF-Chef auf Revival-Tour

Adressiert war das an ORF1-Channel-Chefin Lisa Totzauer, die offiziell überlegt, sowie an den Chefproducer und stv. kaufmännischen Direktor Roland Weißmann, der als wahrscheinlichster Gegenkandidat gilt. Ebenfalls im Startblock verharrt Online-Chef Thomas Prantner. Übrigens, sollte es mangels Bewerber kein Hearing geben, steht in ORFIII die Folge „Magischer Mord“ bereit.

Für die Entscheidung über den künftigen Generaldirektor des ORF, die dann am Tag nach dem TV-Hearing, am 10. August, im 35-köpfigen Stiftungsrat gefällt wird, kann ein guter Kontakt zu den Spitzen der Parlamentsparteien nicht schaden – im Fall von Wrabetz also nicht nur zur SPÖ.

Und so stand am Mittwoch beim ORF-Chef „der Antrittsbesuch beim neuen Bundesparteiobmann der FPÖ, Herbert Kickl“, auf dem Programm, was man dort dem KURIER bestätigte. Passend dazu traf der tags zuvor die FPÖ-nahen Stiftungsräte, wovon ebenso der Standard berichtet hatte.