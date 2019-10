„Der Naturfilm ist auch heute noch ein großes Abenteuer“

Es sind diese hochkarätigen, vielfach preisgekrönten Produktionen, mit denen die Produktionsfirma ihren Ruf begründete. „Die ganze Welt ist unser Markt“, sagt dazu Köhler. Längst geht es nicht nur ums TV. Eben erst lief international in den Kinos der reale Öko-Thriller „Sea of Shadows“ an, bei dem Leonardo DiCaprio als Executive Producer dabei ist. Darin geht es erneut um ein Naturschutz-Thema: um die von der Mafia betriebene Wilderei im Golf von Mexiko. „Sea of Shadows“, unlängst beim Naturfilmfestival Jackson Hole ausgezeichnet, hat ebenso Oscar-Ambitionen wie ein zweiter Film, der bei Robert De Niros Tribeca Festival in New York Premiere hatte: „Watson“, ein Porträt des Sea-Shepherd-Gründers.

„Die Natur, die man filmt, bewahren“, ist die Devise für Köhlers Team bei der Filmarbeit. Diese Devise trägt man jetzt als #terramatters via YouTube und Instagram in die Welt. Ziel: mit tollen Bildern Schönheit und Wichtigkeit der Natur zeigen und mit aktuellen Geschichten auf die Bedrohungen aufmerksam machen.