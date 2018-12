"Der letzte Tango in Paris": Regisseur Bernardo Bertolucci ist tot

Es war im Jahr 1972, als Bernardo Bertolucci die internationale Filmwelt auf den Kopf stellte. Die Premiere seines Erotik-Aufregers „Der letzte Tango in Paris“ hinterließ sein Publikum angeblich in Schockstarre. Die legendäre Filmkritikerin des The New Yorker, Pauline Kael, schrieb über den damals 32-jährigen Regisseur die mittlerweile berühmten Sätze: „ Bertolucci und Brando haben das Gesicht einer gesamten Kunstform verändert. Wer konnte damit rechnen?“