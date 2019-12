„Dennstein & Schwarz“ im ORF: Frauenpower mit viel Witz

Doch kam der Erfolg der Anwaltskomödie und die damit verbundenen Fortsetzungen für die beiden Schauspielerinnen überraschend? Maria Happel lachend: „Offenbar haben wir etwas richtig gemacht, wenn das Publikum uns sehen will. Mit bereitet es viel Spaß, diese Paula Dennstein zu spielen.“ Und Martina Ebm ergänzt: „Ich denke, die Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit gefällt den Menschen. Außerdem stellen wir beide in dieser Serie sehr unterschiedliche Charaktere da. Ich bin als Therese die überkorrekte Anwältin, und Maria wählt als Paula die nicht immer ganz legalen Methoden.“ „Ich bin da als Paula auch viel chaotischer als du“, sagt Happel.

Was beide freut: „Wir können in den zwei neuen Folgen unsere Figuren weiterentwickeln, denn die privaten Problemen des Duos bleiben ja bestehen.“ Und, so Happel: „Als Paula muss ich ja immer noch gegen meine böse, zukünftige Ex-Schwiegermutter ankämpfen. Und nicht nur gegen die“, so die auch in „SOKO Donau“ als Gerichtsmedizinerin tätige Burgschauspielerin. Und die im Theater an der Josefstadt engagierte Martina Ebm fügt hinzu: „Wir haben viel vor.“