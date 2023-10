Das sind die Finalisten von "9 Plätze - 9 Schätze"

Was haben diese neun Orte aus Österreich gemeinsam?

Das Palmenhaus Schönbrunn

Das Tiroler Pillerseetal

Die Altstadt des oberösterreichischen Steyr

Die Salzburger Eisriesenwelt

Die burgenländische Weingemeinde Eisenberg

Hardegg in Niederösterreich

in Niederösterreich Die Burg Landskron in Kärnten

in Kärnten Der steirische Himmelsberg

Der Spullersee in Vorarlberg

Sie alle rittern heuer im Finale des erfolgreichen ORF-Formats "9 Plätze - 9 Schätze" um den Titel "Schönster Platz in Österreich". Die Auswahl für das Finale am 26. Oktober wurde heute bekannt gegeben.

Jubiläum

Das Format feiert heuer Jubiläum. "Seit nunmehr zehn Jahren bewegt die Show vor einem Millionenpublikum und über Landesgrenzen hinweg Österreich und seine Menschen, ist vom Nationalfeiertag nicht mehr zu trennen und umgekehrt", hob ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in den Presseunterlagen hervor. Im Vorjahr waren bis zu 1,074 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 32 Prozent mit dabei, als das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark das österreichweite Rennen machte. Seine Vorgänger waren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Roten Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020) und der Wiegensee in Vorarlberg (2021).

