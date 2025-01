„Das ist kein Skikurs“: Angst und Konkurrenz im Internat

Mit bis zu 615.000 und durchschnittlich 576.000 Zuseherinnen und Zusehern sowie Marktanteilen von 19 Prozent (12+) und jeweils 27 Prozent in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 wurde die Auftaktfolge am stärksten genutzt. Im Schnitt verfolgten die acht Folgen der ersten Staffel der neuen ORF-Serie 474.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Marktanteilen von 17 (12+) bzw. 29 (12–29) und 24 Prozent (12–49). Damit war die erste Saison besonders beim jungen Publikum beliebt, was auch der Top-Marktanteil von 35 Prozent bei 12–29 beim Finale am 12. Februar 2024 gezeigt hat.