"Das Feuilleton": Ex-"WZ"-Schreiber heben Monatszeitung aus der Taufe

Der frĂŒhere stv. Leiter des Feuilletonressorts in der "Wiener Zeitung" ist wie auch die vormalige Feuilletonleiterin Christina Böck und Filmspezialist Matthias Greuling Teil des Herausgebergremiums. Böck fungiert zudem als Chefredakteurin. "Wir wollen mit gut recherchierten und brillant geschriebenen Texten punkten", stellt sie im APA-GesprĂ€ch klar. An Bord seien noch viele Autorinnen und Autoren der ehemaligen "Wiener Zeitung" - etwa Judith Belfkih, Clemens Marschall und die Kolumnisten Severin Groebner und Walter Gröbchen. "Wir hoffen, dass sich noch weitere anschließen", so Böck. Auch sei man offen fĂŒr Ideen von außen.

In "Das Feuilleton" wird etwa die schillernde Karriere der Farbe Pink, das ComebackphĂ€nomen und die Anwendung von KĂŒnstlicher Intelligenz (KI) auf schwarz-weiße Filme thematisiert. Auch ein Interview mit Meg Ryan und eine Spurensuche in Dartmoor im SĂŒden Englands zu Sir Arthur Conan Doyle und seiner berĂŒhmten Geschichte "The Hound of the Baskervilles" findet sich in der Ausgabe mit aufgerĂ€umtem, luftigem Layout.