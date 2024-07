Cypress Hill machen "Simpsons"-Prophezeiung nach 28 Jahren wahr

Vor 28 Jahren war es ein Gag in einer Episode der legendären US-Fernsehserie "Die Simpsons" - am Mittwochabend nun soll er in London wahr werden: als "self-fulfilling prophecy" quasi.

"Das ist etwas, worüber wir immer wieder geredet haben, seit die Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wurde", fügte der Musiker hinzu, der mit wahrem Namen Louis Mario Freese heißt. In der Episode von 1996 glauben die Cypress-Hill-Musiker, die in ihren Texten offen für den Gebrauch von Marihuana eintreten, dass sie bekifft versehentlich das LSO für einen Auftritt gebucht hätten.

Nachdem Fans der Hip-Hopper als auch der "Simpsons" und der ruhmreichen Klassikmusiker aus London jahrelang in Onlinenetzwerken für eine Vereinigung geworben haben, soll diese nun Wirklichkeit werden. "Es ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir haben im Laufe unserer Karriere schon an vielen historischen Orten gespielt - aber an keinem so prestigeträchtigen wie nun", sagte B-Real der BBC.