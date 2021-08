„Die Simpsons“ wieder auf Österreichisch

Nach dem großen Erfolg der Simpsons-Folge „Weihnachten in Florida“ auf Österreichisch (2020), leihen österreichische Promis Homer, Marge und Co. wieder ihre Stimmen. Ob für die Neuvertonung der Thanksgiving-Folge wieder das gleiche Team (darunter Robert Palfrader als Homer, Chris Lohner als Marge, Paul Pizzera als Bart und Yasmo als Lisa) dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Fix ist aber bereits, wie soeben via Ö3 bekannt wurde, dass Andi Knoll wieder Reverend Timothy Lovejoy seine Stimme leihen wird.

Ende November soll die Thanksgiving-Folge auf ORF1 zu sehen sein.