Coronavirus: ORF-Mitarbeiter dürfen nicht zusätzlich Sanitäter sein

"Der ORF hat den öffentlichen Auftrag, die Österreicherinnen und Österreicher verlässlich und umfassend via Radio, TV, Online und die Landesstudios zu informieren, was besonders in Krisenzeiten von großer Bedeutung ist. Voraussetzung dafür, dass der ORF seine Funktion als Teil der 'kritischen Infrastruktur' des Landes wahrnehmen kann, ist die Absicherung des Sende- und Produktionsbetriebs", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des ORF gegenüber der APA. Daher habe das Unternehmen eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, vom Homeoffice über getrennten Schichtbetrieb bis hin zur Einrichtung von Isolationszonen. Auch "die angesprochene Regelung" sei Teil dieses Maßnahmenpakets.

Kontraproduktiv

Dass Mitarbeiter nicht mehr als Freiwillige arbeiten dürfen, verfügen "derzeit zum Glück nur ganz vereinzelt Unternehmen", sagte Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, zur APA. "Das wäre übrigens vollkommen kontraproduktiv. Würden das alle machen, hätten wir keinen Rettungsdienst mehr", sagte er. Außerdem verwies er darauf, dass Notfall- und Rettungssanitäter "bestens geschützt" sind und bei ihrer Tätigkeit "die Wahrscheinlichkeit eines ungeschützten Kontakt sehr minimal ist".