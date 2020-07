Corona-Krise reißt dickes Minus ins ORF-Budget 2020

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor möglichen weiteren Einschnitten. Binnen fünf Jahren musste Österreichs größtes Medienunternehmen 300 Millionen einsparen. 2021 läuft dieses eigentlich Paket aus, wegen COVID-19 kommen mögliche weitere Pakete hinzu, sagte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Dienstagabend vor Journalisten. Er könne „darüber hinausgehende Maßnahmen nicht ausschließen“.

Wie in allen Medien hat die Corona-Krise auch im ORF eine massive Delle hinterlassen. Heuer wird das Unternehmen negativ bilanzieren: Minus 13 Millionen EGT (Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) sind veranschlagt, so Wrabetz. Die Hauptgründe: Der Einbruch der Werbewirtschaft und eine immer höhere Zahl an Gebührenbefreiungen. Wer sozial schwach ist, muss der GIS nichts zahlen, in der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik wird diese Gruppe immer größer. „In Summe kostet uns Corona fast 75 Millionen Euro“, sagt der Generaldirektor. Die Kurzarbeit sparte dem ORF nach seinen Angaben sechs bis sieben Millionen Euro. Die ORF-Führung zeigt sich für die kommenden Monate vorsichtig optimistisch, ist aber gewarnt: Der Werbemarkt ziehe zwar langsam wieder an, wenn internationale Großkonzerne wegen der schleppenden Konjunktur ihre Werbepläne adjustieren, könne es hier aber auch wieder bergab gehen.

Was hilft, war der positive Jahresabschluss 2019, wo 20 Millionen Gewinn zur Stärkung des Eigenkapitals herangezogen wurden – die Krise kann also finanziert werden. „Aber 2021 müssen wir wieder in die schwarzen Zahlen zurückkommen“, sagt der ORF-General. Was heuer hilft, kommt nächstes Jahr erschwerend hinzu: Zahlreiche in der Produktion teure Sportevents wurden verschoben, schlagen aber dafür im Budgetjahr 2021 zu Buche. 35 Millionen Mehrkosten entfallen laut Wrabetz allein darauf.