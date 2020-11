Corona-Infektion: Warum Nadja Bernhard die „ZiB“ nicht lahmlegte

Dem Vernehmen nach hat die „Zeit im Bild“-Moderatorin nur einen milden Verlauf, für den ORF hätte die Corona-Erkrankung von Nadja Bernhard jedoch größere Schwierigkeiten bedeutet. Der Ernstfall einer Erkrankung im Herzen der ORF-Information trat jedoch nicht ein, weil Bernhard im Urlaub erkrankt ist. Wie bereits am Wochenende berichtet, hatte die Journalistin am Freitag Corona-Symptome und wurde am selben Tag positiv getestet. Ihr Studiopartner, Tarek Leitner, ist negativ, wie eine Überprüfung am Wochenende ergab.