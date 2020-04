Corona: ATV trainiert Notfallmodus und sendet Info aus dem Homeoffice

Andere schicken eine ganze Mannschaft in die Quarantäne im Sender, bei ATV ist es ein Duo in einem Homeoffice-Studio: In der Wohnung der ATV-Moderatoren Jenny Laimer und Wolfgang Schiefer hat der Privatsender eine Not-Einheit für den Fall der Fälle aufgebaut.

„Die Corona-Krise stellt uns als Fernseh-Macher vor die Herausforderung, dass wir sogar Selbstverständlichkeiten wie eine Studio-Infrastruktur in Frage stellen müssen. Mit dem Notfall-Set in der Wohnung unsere Moderatoren haben wir hier aber ein gutes Sicherheitsnetz aufgespannt. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass wir unsere Präsentatoren nicht im Sender isolieren müssen“, erklärt Chefredakteur Georg Grabner.

Feuertaufe

Das Studio besteht aus einer drei Meter langen und 2,5 Meter hohen Deko-Wand sowie professionellem Licht-, Ton- und Kamera-Equipment. Für die Übertragung in die Sendezentrale sorgt das LiveU-System, das lediglich aus einem Rucksack und mehreren SIM-Karten, wie man sie aus Mobiltelefonen kennt, besteht. Am Dienstagabend erlebt das Studio die Feuertaufe in einer aktuellen Info-Sendung bei ATV2. Davor hatte Laimer quasi als Probelauf bereits zwei Interviews für die samstägige Rubrik „Im Fokus“ von „ ATV Aktuell“ dort abgewickelt.