"Cooking With Paris": Kochen mit viel Glitzer und wenig Ahnung

Kulinarische Höchstleistungen darf man in den sechs Episoden nicht erwarten: Zu ihrem Standardrepertoire gehören u. a. Nachos und Lasagne, wie Hilton im Intro der Sendung verkündet. Nun will sie – gemeinsam mit prominenten Gästen wie Kim Kardashian und Demi Lovato – Neues ausprobieren.

Und lernt in den küchenuntauglichsten Outfits – die sie auch regelmäßig in Teig und Saucen taucht – welches der vielen Geräte in ihrer Küche denn ein Mixer ist oder wie ein Schneebesen aussieht. Zumindest tut sie so.

Eine Antwort auf die Frage, wie viel von ihrem naiven Auftreten echt ist, bietet die Show nicht. Neben all dem amüsant bis befremdlich Überkandidelten gibt’s aber zumindest ein paar Wahrheiten: Kochen ist anstrengend, hält Hilton fest. Und: Eine Küche räumt sich nicht von selbst auf.

Schon gar nicht, wenn jemand überall Glitzer verteilt.