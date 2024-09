Comeback für Kult-Ermittler bei "Soko Donau" - mit Beförderung

"Die Cowboystiefel sind poliert, die Sonnenbrille ausgepackt, die Frisur sitzt und der goldene Opel Commodore steht parat – und das kann nur eines bedeuten: Helmuth Nowak is back in town!" - In blumigen Worten kündigt der ORF-Pressemeldung eine besondere Personalie an.

Bei den voraussichtlich noch bis Mitte Oktober dauernden Dreharbeiten zur 20. Staffel von "Soko Donau" feiert der von Gregor Seberg verkörperte Kult-Ermittler sein „Soko Donau“-Comeback.

Bis 2017 war Seberg im kriminalistischen Fahrwasser unterwegs, bevor er die Soko-Einheit verließ. In der 20. Saison gibt es nun die Rückkehr an den alten Arbeitsplatz, und das gleich als Nachfolger für Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren), die sich in die Pension verabschiedet.

"Einmalige Chance"

"Vor sieben Jahren habe ich das Kapitel 'Soko Donau' für mich beendet, weil ich das Gefühl hatte, jedes Zimmer im Haus bereits zu kennen", wurde Seberg vom Sender zitiert. "Nun wurde ausgebaut. Es gibt für mich ein neues Zimmerl zu entdecken. Davon abgesehen ist das wohl die einmalige Chance in meinem Leben, Chef zu sein!"

Voraussichtlich bis Mitte Oktober wird die 20. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie gedreht. Ab 1. Oktober 2024 sind wieder dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 neue Folgen der 18. Staffel zu sehen.