Christian Ulmens Serientod könnte Aus für Weimar-"Tatort"-Paar bringen

Man glaubte, es sei so wie immer - einfach schräg. Und dann das: Fernsehkommissar Lessing aus dem Weimarer "Tatort“ ist tot. Zwar schien er an der Seite seiner Partnerin Kira Dorn am Freitagabend in der Folge "Der Feine Geist" zu ermitteln und den soeben gekauften gemeinsamen Altbau zu renovieren. Doch tatsächlich war er bereits zu Beginn des Films gestorben und begleitete seine Partnerin nur als beratender Geist durch den Fall, wie man schließlich erfuhr.

Seit 2013 ermittelte Darsteller Christian Ulmen (45, „jerks“) als Lessing gemeinsam mit Schauspielkollegin Nora Tschirner als Kira Dorn. Die Frage, die sich nun viele stellen: War das nun das unerwartete Aus für die beiden ROMY-Gewinner nach elf Ausgaben Weimar-"Tatort" oder gibt es Schlupflöcher in neuen Drehbüchern?

Dazu hielt sich der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) bedeckt. Dieser "Tatort“ habe viel Lob bekommen, sehr viele Zuschauer hätten sich sehr gut unterhalten gefühlt, bilanzierte der Sender am Sonntag. Viele seien über den Tod des Kommissars traurig gewesen. Lessings Tod und die Fortführung seiner Figur als Geist sei "ein kreativer und spannender Vorschlag" von Ulmen gewesen. Der Sender dankte Nora Tschirner für sieben gemeinsame erfolgreiche Jahre und elf gelöste Fälle. "Den Fans versprechen wir: Thüringen bleibt MDR-Krimi-Standort!"