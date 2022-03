Captain Picard muss wieder die Welt retten (und sinniert über Liebe)

Aber, na ja, gerade in der Pension hat man gemeinhin wenig Muße. Vor allem dann nicht, wenn man ans andere Ende der Galaxie gerufen wird. Und zwar wirklich: Millionen überlappende Stimmen und Sprachen rufen „Hilf uns, Picard“. Man hat ja rasch einen Verdacht, wer da locken könnte. Picard fliegt trotzdem hin. Und die Geschichte – die auch all das neue Personal aus der ersten Staffel gleich wieder an einem Ort versammelt – nimmt ihren Lauf.

Der scheint wieder alles andere als leicht zu werden: „Ich weiß nicht“, sagt Picard zur Frage, was denn jetzt zu tun sei; und das ist selten ein gutes Zeichen. Am Schluss der ersten Folge (ab heute bei Amazon Prime) scheint dann etwas ganz, ganz falsch zu sein mit dem Universum. Die nächsten Folgen gibt es, leider, im Wochenabstand.