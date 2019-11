"Bravo" erscheint nur mehr monatlich

Kürzung beim Jugendmagazin "Bravo": Die Zeitschrift wird nur mehr alle vier Wochen erscheinen, wie der Bauer Verlag am Mittwoch mitteilte. Damit reagiere man auf den Auflagenrückgang: In den vergangenen 20 Jahren hat "Bravo" mehr als 90 Prozent seiner verkauften Auflage verloren, wie DWDL berichtet. Bis 2014 erschien das Jugendmagazin wöchentlich, danach 14-tägig.

Von nun an sind 13 Ausgaben pro Jahr geplant. In Zukunft wolle man sich bei "Bravo" stärker auf das Online-Angebot konzentrieren. Die Marke ist bei Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube & Co vertreten, den Sex- und Liebesratgeber "Dr. Sommer" gibt es neuerdings auch als Podcast.