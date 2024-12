Dies berichtete der Spiegel am Dienstag.

Am 8. November hätte im "ZDF Magazin Royale" gefährliche Therapieformen und Verschwörungsmythen thematisiert werden sollen. Doch Programmdirektorin Nadine Bilke rief bei Moderator Jan Böhmermann an – und teilte ihm mit, dass die Sendung nicht ausgestrahlt wird.

Die besagte Folge mit Rechercheergebnissen zum Verschwörungsmythos "Mind-Control" , also Gedankenkontrolle, sei seit Wochen geplant gewesen sein – bis die ZDF-Direktion plötzlich auf die Bremse trat, wie es in dem Bericht heißt. Die Redaktion des "ZDF Magazin Royale" sei daraufhin gezwungen gewesen, ein neues Thema zu finden.

Dass die Programmdirektorin selbst bei geplanten Ausstrahlungen einschreitet, sei nicht Usus, sondern würde erst passieren, wenn die unter ihr stehenden Instanzen Bedenken zu Inhalten geäußert hätten. Jedoch hätten weder die Redaktion noch die Rechtsabteilung des ZDF die Sendung im Vorfeld beanstandet, so der Spiegel.

Befürchtete der ZDF Kritik?

Ein genauer Grund für die untersagte Ausstrahlung sei der Redaktion nicht genannt worden. Der Spiegel veröffentliche eine Stellungnahme des ZDF, die festhielt, "dass nicht alle Ideen am Ende dieses Prozesses auch umgesetzt werden. Diese Entscheidung liegt in der redaktionellen Verantwortung des ZDF und der Programmdirektion." Dem Spiegel würden die Ergebnisse der Recherche vorliegen, die "allem Anschein nach sauber recher­chiert" gewesen seien, wie es heißt. Dass die Verantwortlichen beim ZDF mögliche Kritik ob der Inhalte der Sendung befürchtet hätten, wirft das Magazin ebenfalls in den Raum.

Jan Böhmermann und sein Team hätten sich auf Anfrage bislang nicht zu der Causa geäußert.