"Blind ermittelt": Doppelter Einsatz für Philipp Hochmair

„Es sind auch von der filmischen Umsetzung her zwei sehr unterschiedliche Fälle, in deren Rahmen sich die Figuren weiterentwickeln können“, meint Philipp Hochmair im KURIER-Gespräch. „Während ich in ,Blutsbande’ wie schon im ersten Fall als Haller persönlich betroffen bin, werde ich im ,Haus der Lügen’ bewusst als Ermittler eingesetzt. Das Team hat sich damit etabliert.“

„Auch von Niko wird man neue Seiten kennenlernen“, ergänzt Andreas Guenther. „Ich verspreche zwar, dass meine Berliner Schnauze bleibt, aber auch Niko macht eine Wandlung durch. Immerhin ist es seine Schuld, dass Hallers Schwester entführt wurde.“ Lachend: „Das nagt sogar an einem an sich so coolen Typen wie mir“, so der gebürtige Grazer.

Doch dürfen Hochmair und Guenther bei ihren Charakteren mitreden? Hochmair: „Wir geben den Drehbuchautoren schon auch Anregungen. Ich finde es etwa sehr schön, dass sich Haller im ,Haus der Lügen’ endlich wieder verlieben darf.“