"Bisschen wie 'ne Grippe": "Big Brother"-Bewohner erfuhren von Corona

Die Kandidaten reagierten auf die Nachricht mit entsetzten Blicken, manche begannen zu weinen, Bewohnerin Michelle erkundigte sich besorgt nach ihrer lungenkranken Mutter. Am Ende bekam gab es dann noch gleichklingende Grußbotschaften der Lieben (manche in auffallend großen Gruppen aufgenommen) und Tränen für die Kamera.

Eine ganz ähnliche Corona-Situation gab es übrigens bei „Big Brother“ in Italien: „Grande Fratello VIP“ informierte die Bewohner ebenfalls live auf Sendung, das Finale wurde mittlerweile vorverlegt und mehrere Kandidaten haben bereits angeregt, das Preisgeld in der besonders angespannten Situation an medizinische Einrichtungen in Italien zu spenden. Was ja dann doch auch mitunter dann halt quasi schön ist.