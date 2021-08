Bis zu 753.000 sahen „Sommergespräch“ mit Werner Kogler

Die zweite Ausgabe der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler haben im Schnitt 681.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. In Spitzen waren am Montagabend bis zu 753.000 Seherinnen und Seher dabei, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Das Interview erzielte einen Marktanteil von 28 Prozent.

Noch nie war das Interesse an einem "Sommergespräch" mit einem Politiker der Grünen größer. Bis dato stellte Eva Glawischnig mit 670.000 Zusehenden im Jahr 2012 den Rekord. Im Vorjahr schalteten im Schnitt 617.000 Personen für Kogler ein. Das Gespräch mit der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger vergangene Woche erreichte 605.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 24 Prozent Marktanteil.

Die ORF-"Sommergespräche" werden heuer von Lou Lorenz-Dittlbacher auf der sogenannten Libelle auf dem Dach des Leopold Museums im Wiener Museumsquartier geführt. Als Nächstes ist am 23. August (21.05 Uhr, ORF 2) FPÖ-Chef Herbert Kickl an der Reihe, der sein Debüt bei den "Sommergesprächen" geben wird.

Die Reichweiten und Quoten der bisherigen "Sommergespräche" 2021: