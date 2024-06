Zwei indische Taxifahrer liefern inoffizielle EM-Hymne

„Diese EM in Deutschland wird sehr farbenfroh“, singen Lovely und Monty. Dagegen kann man nicht viel sagen. Vielleicht trifft ihr inoffizieller EM-Song gerade deshalb den Nerv der Zeit. Wo sogar harmlose Tanzflächenkracher von Schlechtmeinenden mit viel negativer Energie aufgeladen werden, freut man sich in manchen Netzblasen über Discobeats im Punjabi-Stil mit unverfänglichem Text. „Dreimal waren wir Meister. Jetzt müssen wir wiederholen – Heimvorteil“, singen sie, gekleidet in Trikots der deutschen Nationalmannschaft und dekoriert mit viel Schwarz-Rot-Gold. Bhangu Brothers nennen sich die beiden Brüder, die in den Achtziger-Jahren aus Nordindien nach Deutschland kamen und seither als Taxifahrer in Hamburg arbeiten. Ihre Taxis spielen auch im Youtube-Video eine Rolle.