"Bel-Air": Die Kultserie aus den 90ern als Drama

Will ist nicht mehr nur der überdrehte Störenfried in der High Society von Bel-Air, sondern kann etwa seinem abgehoben-reservierten Onkel zu etwas mehr Bodenhaftung verhelfen. Die größte Veränderung gibt es wohl bei der Figur des Carlton (Olly Sholotan): Er ist ein von Neid, Wut und Kokainsucht bestimmter Streber geworden, der es gar nicht gerne sieht, wenn jemand sein Revier betritt – beispielsweise Will.

Die je rund einstĂĽndigen Episoden behandeln Themen wie Rassismus, Klassenunterschiede und Familienkonflikte, beinhalten aber gleichzeitig Elemente einer klassischen High-School-Soap. Ganz will diese Mischung zumindest in den ersten drei Episoden jedoch nicht aufgehen, der Tonfall ist nicht immer stringent. Zeit, sich einzugrooven, hat der neue Prinz in Bel-Air jedenfalls: Es wurden gleich zwei Staffeln bestellt.