Bayerischer Volksschauspieler Josef Thalmaier ist tot

Der bekannte bayerische Volksschauspieler Josef („Sepp“) Thalmaier ist tot. Das bestätigte ServusTV dem KURIER. Thalmaier spielte in den drei Altaussee-Krimis des Privatsenders eine kleinere Rolle, so auch im aktuellen Krimi "Letzte Bootsfahrt". Dort ist Thalmaier noch in einer prägnanten Szene mit Johannes Silberschneider zu sehen, in der er den neuen Hauptdarsteller auf einer Plätte über den Altausseer See rudert. Thalmaier sagt in seiner Rolle als Altausseer Heinz Leumer: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit." Es sollte seine letzte Bootsfahrt im Fernsehen gewesen sein.

Vom Konditor zum Schauspieler

Josef Thalmaier wurde 1934 in der bayerischen Hopfenbauregion Hallertau geboren, genauer in Fahlenbach bei Rohrbach. Der gelernte Konditor kam mit 17 Jahren nach München, um Schauspieler zu werden. Zunächst nur auf Bayern beschränkt. Denn wenn er damals wo vorgesprochen habe, "dann haben die gemeint, was spricht denn der da für a Sprach', als Schauspieler spricht man Goethe-Deutsch", sagte Thalmaier im Jahr 2000 in einem Interview für den Bayerischen Rundfunk (BR). Als bayerisch später in Mode kam, spielte er auch überregionale Rollen. Etwa mit Uschi Glas in den Sat.1-Serien "Anna Maria - eine Frau geht ihren Weg" und "Silvia - eine Klasse für sich".