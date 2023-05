"Bares für Rares": Verkäufer erhielt Ausgleich für finanziellen Schaden

Der betroffene Niederösterreicher hat jedenfalls den Verkauf angefochten. Sein Anwalt plädierte auf Irrtum und Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes (Laesio enormis). Mit Erfolg, wie dem Standard von S. bestätigt wurde. In dem Verfahren wurde dem Bild ein Verkehrswert in einer Größenordnung von 5.000 bis 10.000 Euro bescheinigt. Der Zuschlag bei der Auktion lag zwar weit darüber, das ordnete das Gutachten jedoch in der Kategorie "besondere Vorliebe" ein.

Stillschweigen

In einer außergerichtlichen Einigung wurde dem Niederösterreicher laut Standard dem Vernehmen nach ein Betrag im oberen vierstelligen Bereich zugesprochen. Zu Details wurde zwischen den Streitparteien allerdings Stillschweigen vereinbart.