Bachmann-Preis: Eröffnung mit Rede über die Angst vor der Sprache

In weiterer Folge berichtete sie von ihren für den Roman geplanten Recherchen zu einem Massaker an Juden im Heimatdorf ihrer Familie im Jahr 1942, das sie literarisch aufarbeiten wollte. Im Zuge dessen sei sie auf einen Bericht des einzigen Überlebenden gestoßen und habe feststellen müssen: "Man möchte glauben, dass ein Genozid immer woanders stattgefunden haben muss, und nicht in deinem Garten, nicht zwischen deinen Nachbarn." Als sie ihren Vater fragte, ob er irgendetwas mit den Namen der damaligen Täter anfangen können, habe dieser gesagt, sie sei verrückt und solle ihn in Ruhe lassen, 150.000 russische Soldaten stünden an der Grenze zur Ukraine. Und an diesem Tag endete Maljartschuks Romanprojekt.

In ihrer Rede nahm sie auch Bezug auf ein Zitat Ingeborg Bachmanns in einem ihrer letzten Interviews, in dem sich die Autorin selbst den Slawen zugerechnet hatte. Slawen seien "emotiver", habe Bachmann gesagt, was aber nicht bedeute, sie könnten weniger rational denken. "Denn es gehöre zusammen, und es müsse zusammen gehen: die höchste Vernünftigkeit und die Fähigkeit zu fühlen. Denn wer nur ein Hirn habe und kein Herz, sei niemand", zitierte Maljartschuk, um dann zu konstatieren: "In diesem großen slawischen Herz - genauer gesagt: in diesem meinem ukrainischen Herz - steckt leider auch viel Angst." Literatur böte zwar "die Rettung für einzelne, aber nie für alle zusammen", so die Autorin. "Und die Realität gewinnt jedes Mal, und die Literatur verliert ... Sie ist schön, aber hilflos wie ein Wald der blühenden Bäume."