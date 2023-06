Wettlesen um den Bachmann-Preis startet mit Rede zur Ukraine

Bis zum 2. Juli lesen nach den überraschenden Absagen der Österreicher Robert Prosser und Helena Adler nunmehr 12 Autorinnen und Autoren, darunter aus Österreich Anna Felnhofer und Mario Wurmitzer. Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Peter Fässlacher von ORF III.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Sechs Autorinnen und sechs Autoren lesen um den Bachmann-Preis und einige weitere Preise. Die Teilnehmer aus Österreich sind eine Unbekannten in der Literaturszene. Die Wienerin Anna Felnhofer erhielt 2021 für ihren Debütroman "Schnittbild" den Franz-Tumler-Literaturpreis und war für den Debütpreis nominiert, auch der Niederösterreicher Mario Wurmitzer machte bereits mit Büchern und einigen Theaterstücken auf sich aufmerksam.

Absagen musste leider die Salzburgerin Helena Adler aufgrund einer nicht aufschiebbaren medizinischen Behandlung. Sie kam sowohl mit "Die Infantin trägt den Scheitel links" (2020) als auch mit "Fretten" (2022) auf die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis.

Der mehrfach ausgezeichnete gebürtigen Tiroler Robert Prosser zog seine Teilnahme aus "triftigen persönlichen Gründen" zurück. Im Frühjahr ist mit "Verschwinden in Lawinen" sein bereits siebentes Buch erschienen

Aus Deutschland kommen der in Charkiw geborene Lyriker, Übersetzer und Herausgeber Yevgeniy Breyger, Valeria Gordeev, die im Vorjahr mit Auszügen aus ihrem Debütroman "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle" den oberösterreichischen Literaturbewerb "Floriana" gewann, Anna Gien, Sophie Klieeisen, Martin Piekar, Andreas Stichmann sowie Deniz Utlu, dessen Roman "Vaters Meer" im August bei Suhrkamp erscheint. In Frankreich geboren wurde der in Berlin lebende Spoken-Word-Künstler Jayrôme C. Robinet, aus London stammt die in Berlin lebende britische Autorin, Bloggerin und Kolumnistin Jacinta Nandi. Einzige Teilnehmerin aus der Schweiz ist die freie Theaterschaffende Laura Leupi.

