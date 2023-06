Bachmann-Preis: "Bester Satz" und Konventionsfrage am ersten Tag

Bei strahlendem Sonnenschein hat der 1977 in Frankreich als Frau geborene, in Deutschland wohnende und seit 13 Jahren als Mann lebende Autor und Spoken-Word-Künstler Jayrôme C. Robinet am Donnerstagvormittag den Lesereigen der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt eröffnet. Sein für den Bachmann-Preis eingereichter Roman-Auszug "Sonne in Scherben" handelt von einem Trans-Mann, dessen tragischer Familiengeschichte und einer aufsehenerregenden Schwangerschaft.

Der Autor, der 2019 mit seinen Memoiren "Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund" Aufsehen erregte, sorgte mit seinem von der heuer neu dazugestoßenen Jurorin Mithu Sanyal eingeladenen Text für erste heiße Jury-Diskussionen über die Frage der Trennung zwischen Text und Autor, zumal sowohl der Ich-Erzähler als auch der Autor trans sind.