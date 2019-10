"Babylon Berlin": Erster Trailer zur neuen Staffel

Die von Regisseur Tom Tykwer umgesetzte Serie " Babylon Berlin" wird im Jänner 2020 auf dem Bezahlsender Sky weitergehen. In der dritten Staffel, die auf dem Volker Kutscher-Roman „Der stumme Tod“ basiert, kehren in den Hauptrollen Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter in die 1920er-Jahre und damit auf die Bildschirm zurück.

Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten beiden Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Mišel Matičević, Hannah Herzsprung, Leonie Benesch, Christian Friedel, Thomas Thieme, Udo Samel, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jeanette Hain, Jördis Triebel und Godehard Giese. Zudem gibt es für Staffel drei einige namhafte Neuzugänge im Darsteller-Ensemble: Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Sabin Tambrea, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter, Peter Jordan, Caro Cult, Saskia Rosendahl und Bernhard Schütz.