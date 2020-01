Aus für "Vorstadtweiber"? ORF-Managerin über Berichte verwundert

Der größte ORF-Serienhit der vergangenen Jahre soll vor dem Aus stehen. So orakelt das zumindest eine der Darstellerinnen, Nina Proll in einem Interview mit Heute. Dort sprach sie von einer "letzten, sechsten Staffel", an der gebastelt werde. Im ORF ist man erstaunt über diese Annahme: Für ORFeins-Chefin Lisa Totzauer ist die Frage "in keiner Sekunde spruchreif. Wir sind gerade dabei, Staffel fünf zu finalisieren. Staffel sechs wird erst geschrieben."

Die "Vorstadtweiber" sind 2015 gestartet, Nina Proll spielt darin die Boutiquenbesitzerin Nico. Warum Proll das "Aus" der Serie verkündet, ist im ORF ein Rätsel. Staffel fünf laufe frühestens im Herbst an, ihre Rolle komme auch unverändert vor. Staffel sechs kommt in dieser Taktung frühestens in zwei Jahren.